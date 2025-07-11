Лидия Новосельцева встретилась с победителями форума «Инженеры будущего» из Ростова

Фото: СоюзМаш РФ

На форуме «Инженеры будущего» команда холдинга «Вертолеты России» заняла 1-е место. Среди участников команды-победителя форума - девять молодых сотрудников «Роствертола».Форум проводится Союзом машиностроителей России при поддержке ГК «Ростех» ежегодно с 2011 года. В этом году на форум в Тульскую область приехали 1 000 участников из 56 регионов России и представители более 70 зарубежных стран, включая государства БРИКС.В их числе – начинающие инженеры и эксперты из 300 производственных компаний, а также учащиеся и аспиранты 30 передовых технических университетов.С победителями форума встретилась депутат донского парламента, заместитель председателя Ростовского отделения Союза машиностроителей России Лидия Новосельцева.- Горжусь вами! Спасибо, что вернулись с победой. Это замечательный подарок нашему заводу. Когда у нас работают такие специалисты, то в технологическом лидерстве и развитии нашего предприятия сомневаться не приходится, - обратилась к команде участников Лидия Новосельцева.На протяжении двух недель «инженеры будущего» участвуют в различных спортивных и культурных мероприятиях, а также в образовательных программах. Так, команда АО «Росвертол» привезла домой еще одну победу: Ангелина Махнева завоевала титул «Мисс форум — 2025».Молодые инженеры рассказали о том, что было самым интересным на форуме. Так, Виктору Дюку больше всего понравился обмен опытом на форуме. По его словам, там были крупнейшие оборонные предприятия со всей России.- Кто-то делает ракетные системы, кто-то – вертолеты, самолеты и электронику. В обычной жизни мы не пересекаемся. Но здесь мы можем общаться, записываться на любую образовательную программу по любой сфере деятельности, - уточнил член команды-победителя.А вот Татьяне Лукьяшко запомнились встречи с Героями России, летчиками-испытателями, которые уже 40 лет за штурвалом: Романом Кобцом и Иваном Болдаревым.Участникам запомнились и образовательные программы. По словам Екатерины Каминской, участникам форума проводили лекции по выживанию летного состава. Молодые инженеры тренировались в управлении вертолетом на симуляторе. Так, под руководством летчиков с опытом боевых действий они освоили наземную предполетную подготовку.Как уточнила Лидия Новосельцева, команда «Роствертола» привезла не только победу, но и бесценный опыт инженеров, который в будущем поможет развивать промышленность на Дону.