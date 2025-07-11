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В центре Семикаракорска тушат масштабный пожар

В центре Семикаракорска тушат масштабный пожар

В Семикаракорске, городе Ростовской области, произошел крупный пожар. Очевидцы быстро распространили фотографии и видеозаписи с места происшествия в интернете.

По первым сведениям, пламя вспыхнуло около улицы Красноармейской утром 11 июля. Клубы черного дыма видны из разных точек города. Местные жители говорят, что эпицентром огня стал торговый комплекс "Пирамида". По их словам, на месте происшествия работают пожарные расчеты.

На текущий момент официальной информации от компетентных органов пока нет.
Фото: Соцсети
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