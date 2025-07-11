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В Ростовской области из-за пятого класса пожароопасности объявили штормовое предупреждение

В Ростовской области из-за пятого класса пожароопасности объявили штормовое предупреждение
В Ростовской области из-за пятого класса пожароопасности объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По прогнозам метеорологов, в период с 11 июля по 12 июля существует высокая вероятность возникновения пожара в юго-восточной части региона. Специалисты рекомендуют населению строго следовать правилам противопожарной безопасности.

Температура воздуха днем прогреется до +40...+42 градусов.
Фото: ГУ МЧС РО
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