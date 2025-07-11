В Ростовской области из-за пятого класса пожароопасности объявили штормовое предупреждение
В Ростовской области из-за пятого класса пожароопасности объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По прогнозам метеорологов, в период с 11 июля по 12 июля существует высокая вероятность возникновения пожара в юго-восточной части региона. Специалисты рекомендуют населению строго следовать правилам противопожарной безопасности.
Температура воздуха днем прогреется до +40...+42 градусов.