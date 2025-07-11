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Крупный пожар тушат на складе в центре Семикаракорска

Крупный пожар тушат на складе в центре Семикаракорска

Крупный пожар тушат на складе в центре Семикаракорска. Пламя вспыхнуло утром 11 июля на улице Красноармейской, 128.

Как уточнили в ГУ МЧС Ростовской области, за торговым центром «Пирамида» произошло возгорание в складском помещении. Огромный столб плотного черного дыма был виден жителями из разных районов города. К моменту прибытия первых пожарных расчетов огонь охватил территорию в 300 квадратных метров.

В данный момент на месте происшествия работают 29 пожарных и 17 единиц спецтехники. По предварительным сведениям, погибших и раненых нет.
Фото: Соцсети
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