На полицейского в Сальске напал пьяный мужчина

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В Сальске пьяный мужчина напал на полицейского. Инцидент произошел 6 июля в развлекательном комплексе.По данным следствия, нетрезвый мужчина нецензурно выражался и приставал к окружающим. Горожане вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники попытались успокоить нарушителя, но тот не подчинился и напал на одного из полицейских. Его напарник сделал два предупредительных выстрела в воздух.Мужчину задержали и доставили в отдел. В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что его подозревают в применении насилия к представителю власти. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.