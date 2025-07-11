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На полицейского в Сальске напал пьяный мужчина

На полицейского в Сальске напал пьяный мужчина
В Сальске пьяный мужчина напал на полицейского. Инцидент произошел 6 июля в развлекательном комплексе.

По данным следствия, нетрезвый мужчина нецензурно выражался и приставал к окружающим. Горожане вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники попытались успокоить нарушителя, но тот не подчинился и напал на одного из полицейских. Его напарник сделал два предупредительных выстрела в воздух.

Мужчину задержали и доставили в отдел. В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что его подозревают в применении насилия к представителю власти. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Фото: Дондей
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