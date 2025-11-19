Фото: ЛизаАлерт

Водителей Ростовской области привлекают к поискам 91-летней пенсионерки. Записи с видеорегистраторов могут помочь отыскать бабушку.Волонтеры обращаются к автовладельцам, которые 18 ноября с 6:00 до 20:00 проезжали по маршрутам: Белая Калитва - Нижнепопв, Белая Калитва - Бородинов или Белая Калитва - Богатов. Их просят просмотреть записи с регистраторов или предоставить их для просмотра.Анна Громова (Солодуха) проживает в Белой Калитве. 18 ноября она вышла на прогулку в неизвестном направлении. Когда к вечеру бабушка не вернулась домой, родные забеспокоились. К поиску пропавшей подключились неравнодушные люди.Рост пенсионерки составляет 160 сантиметров. Она имеет нормальное телосложение и седые волосы.Неизвестно, во что была одета пенсионерка в день исчезновения. Однако с собой у нее был зеленый рюкзак и палки для скандинавской ходьбы.Если вы знаете какую-либо информацию о местонахождении Анны Громовой (Солодухи), просьба обратиться на горячую линию: 8 800 700-54-52 или к инфоргам: Фрау 8 999 692-65-80 и Тата 8 928 289-31-98.