Жителей Ростова-на-Дону предупредили о резком усилении ветра



Усиление ветра прогнозируется в Ростове-на-Дону. Непогода ожидается в течение суток 11 марта.



Как сообщили в городском Управлении по делам ГО и ЧС, порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на юго-западный.



Ростовчан просят соблюдать осторожность, не оставлять коляски и автомобили под деревьями и слабоукреплёнными конструкциями. Обращайте внимание на повреждённые линии электропередачи. В случае возникновения ЧС сразу звоните спасателям.