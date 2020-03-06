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Жителей Ростова-на-Дону предупредили о резком усилении ветра

Жителей Ростова-на-Дону предупредили о резком усилении ветра
Усиление ветра прогнозируется в Ростове-на-Дону. Непогода ожидается в течение суток 11 марта.

Как сообщили в городском Управлении по делам ГО и ЧС, порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на юго-западный.

Ростовчан просят соблюдать осторожность, не оставлять коляски и автомобили под деревьями и слабоукреплёнными конструкциями. Обращайте внимание на повреждённые линии электропередачи. В случае возникновения ЧС сразу звоните спасателям.

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