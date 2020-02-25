Жителей Ростовской области предупредили об усилении ветра



В Ростовской области ожидается усиление ветра. Непогода прогнозируется утром и днём 27 февраля. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС.



В регионе, по данным синоптиков, будет дуть юго-западный ветер силой до 7-12 метров в секунду. Местами порывы достигнут 15-18 метров в секунду. В области не ожидается осадков, температура будет до +13 градусов, по югу — до +19 градусов.



В связи с усилением ветра дончан просят проявлять бдительность. Не стойте и не оставляйте машины и коляски под деревьями и плохо укреплёнными конструкциями.