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Жителей Ростовской области предупредили об усилении ветра

Жителей Ростовской области предупредили об усилении ветра
В Ростовской области ожидается усиление ветра. Непогода прогнозируется утром и днём 27 февраля. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС.

В регионе, по данным синоптиков, будет дуть юго-западный ветер силой до 7-12 метров в секунду. Местами порывы достигнут 15-18 метров в секунду. В области не ожидается осадков, температура будет до +13 градусов, по югу — до +19 градусов.

В связи с усилением ветра дончан просят проявлять бдительность. Не стойте и не оставляйте машины и коляски под деревьями и плохо укреплёнными конструкциями.

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