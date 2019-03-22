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Уроженка Ростова Виктория Лопырёва рассказала о диете во время кормления грудью

Уроженка Ростова Виктория Лопырёва рассказала о диете во время кормления грудью
Ростовчанка Виктория Лопырёва рассказала о том, что можно и что нельзя есть во время кормления грудью. Девушка дала несколько рекомендаций подписчицам, а также сама попросила подсказать ей несколько полезных советов.

По словам Лопырёвой, американские врачи разрешают есть всё, но в меру. Единственное - доктора советуют свести к минимуму употребление молочных продуктов, фруктов и ягод.

Ростовчанка призналась, что обожает сладкое. Особенно ей хочется вечером съесть что-нибудь вкусненькое с кофе или чаем. Однако она прекрасно справляется со своими желаниями и заменяет любимый «Сникерс» на протеиновый коктейль с вкусом арахисового масла. Количество белка в организме она поддерживает с помощью мяса, но так как его тяжело есть постоянно, Виктория пьёт кокосовое молоко.

До беременности основным её рационом было сашими — блюдо из сырых продуктов. Когда Лопырёва узнала, что носит под сердцем ребёнка, она, конечно, отказалась от сыроедения. Сейчас пока тоже боится возвращаться к старому рациону.

Подписчики стали активно делиться своим опытом. Под постом Лопырёвой организовался целый форум молодых мам.

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