Ростовчанка виктория Лопырёва рассказала, как сохранить стройную фигуру во время беременности



Телеведущая из Ростова Виктория Лопырёва рассказала, как поддерживать красивую фигуру в период беременности. Они призналась, что только осенью задумалась о том, что женщина в положении должна с особым вниманием ухаживать за собой.



Лопырёва написала, что в её жизни был период, когда она поправилась на десять килограмм. Это было связано с переездом в Москву — чужой город, где мало солнца и совсем нет знакомых.



- Но работа на телевидении заставила меня сесть на диету, - пишет дончанка.



Узнав, что носит под сердцем ребёнка, девушка не поменяла свой диетический рацион. Единственное, ей пришлось отказаться от сырых продуктов типа суши. На начальном сроке беременности Виктория была послом ФИФА, летала по разным странам, затем защищала диплом МБА. Поняв, что усталость и недосыпание плохо влияют и на неё, и на малыша, девушка взялась за образцовый образ жизни.



Лопырёва стала плавать и много ходить пешком. Она пьёт богатую электролитами кокосовую воду и ест мясо, чтобы поддерживать уровень гемоглобина.