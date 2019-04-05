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Ростовчанка Виктория Лопырёва рассказала, как узнала о беременности

Ростовчанка Виктория Лопырёва рассказала, как узнала о беременности
Телеведущая из Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва рассказала забавную историю о том, как узнала о беременности. По словам девушки, это вышло совершенно случайно. Будучи на первых сроках, она ещё не подозревала о своём интересном положении. Однажды она пошла к визажисту. Мастер, нанося косметику на лицо Виктории, вдруг внимательно на неё посмотрела и неожиданно сказала: «Викуль, мне кажется, ты станешь мамой».

Лопырёва тогда не восприняла эти слова всерьёз, но через несколько часов решила на всякий проверить. И, представьте себе, оказалось, что в её животике зарождается новая жизнь.
Ростовчанка Виктория Лопырёва рассказала, как узнала о беременности
Во время Чемпионата мира по Футболу, послом которого она выступала, Виктория уже носила под сердцем сына, но держала это в секрете от общественности. Впервые о беременности она рассказала только в декабре, будучи на одном из последних месяцев.
Тогда эта новость стала одной из самых обсуждаемых в бомонде. Особенно часто о Лопырёвой стали говорить тогда, когда она раскрыла имя своего избранника. Как оказалось, она уже давно встречалась с бизнесменом Игорем Булатовым. Многие укоряли девушку за то, что она увела мужчину из семьи, но Виктория закрыла глаза на этот поток грязи и просто наслаждалась периодом любви и ожидания рождения крохи.

В конце декабря пара улетела в Майями ждать появления сына. В феврале у них родился Марк-Лионель, который получил своё первое имя в честь деда Виктории, а второе — в честь Месси.

Свой пост девушка сопроводила фотографией, сделанной всего за день до родов.
Ростовчанка Виктория Лопырёва рассказала, как узнала о беременности

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