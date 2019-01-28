Ростовчанка Виктория Лопырева публично обратилась к экс-супруге своего жениха



Знаменитая ростовчанка, ведущая Виктория Лопырева, публично обратилась к бывшей супруге своего возлюбленного – дочери миллиардера Тате Карапетян. Модель считает, что экс-жена Игоря Булатова с фейковой страницы пишет нелестные комментарии в её адрес.



«Когда же ты уже успокоишься??? Не надоело писать с фейковых аккаунтов??? Набери мне лично и выскажи все претензии. Такой был плохой муж, что так много усилий, чтобы его вернуть. И да, есть вещи поважнее денег, но тебе не понять», - написала знаменитость в ответ подписчице под аккаунтом которой, как она уверена, скрывается Татевик.



На днях Тата Карапетян впервые прокомментировала отношения бывшего супруга и Виктории Лопыревой. Она призналась, что узнала о романе из СМИ. Добавим, что супруги развелись совсем недавно. Всего полгода назад девушка родила от Игоря дочь.



Добавим, что о беременности 35-летней Виктории Лопыревой стало известно несколько месяцев назад. Первое время девушка скрывала имя отца своего ребенка. Но вскоре стало известно, что это бизнесмен Игорь Булатов.