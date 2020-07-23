В похищении младенца из роддома в Сальске подозревают соседку по палате

Соседка по палате подозревается в похищении малыша в Сальске. Новорожденного украли 25 июля около трех часов ночи.Как сообщают знакомые роженицы, матери похищенного ребенка ранее предложили обменяться детьми. По их словам, соседка родила девочку, а хотела мальчика. После этого разговора младенец пропал.В Сальском роддоме DonDay.ru комментировать ситуацию отказываются. Складывается впечатление, что в медицинском учреждении пытаются скрыть факт случившегося.Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении малыша, просьба обратиться в полицию или по номеру: 8-800-700-54-52.