В Ростове возбудили дело по факту похищения пиратами донских моряков

В Ростове возбуждено уголовное дело по факту пиратства и похищения людей с морского судна «Ambika».2 января 2020 года вооружённая группа напала на судно, которое находилось в дельте реки Нигер Республики Нигерия. Пираты собирались угнать корабль, но второй помощник капитана преднамеренно посадил его на мель. Тогда налётчики похитили трёх членов экипажа, двое из которых жители Ростовской области.Заложникам удалось сбежать от пиратов и добраться до расположения вооруженных сил Республики Нигерия.