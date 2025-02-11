Ученые разработали новые подходы к борьбе с медузами в Азовском море

Фото: АзНИИРХ

Специалисты из АзНИИРХа создали стратегии контроля численности медуз в этом регионе. Для защиты от этих организмов предполагается установка растягивающихся сетей, сообщила пресс-служба Росрыболовства.Исследования показали, что в настоящее время нет действенных методов для значительного сокращения их количества, не влияя негативно на другие морские виды.Тем временем эксперты Азово-Черноморского филиала ВНИРО представили проект по защите от медуз. Они сообщили о разработке прототипов защитных сетей, которые смогут защищать рыболовные снаряжения и пляжи. Испытания данной технологии запланированы на 2025-2026 годы, по данным Росрыболовства.Отметим, что летом 2024 года в Азовском море наблюдался всплеск популяции медуз. Тогда тысячи желетелых существ заполнили акваторию и побережье. Эксперты связывают такое явление с увеличением солености воды.