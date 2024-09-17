В Азовском море ветром надуло медуз-корнеротов

Фото: Ростов ру.

В Азовском море из-за сильного ветра выросло число медуз-корнеротов, сообщили в пресс-службе регионального филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.В 2024 году в Таганрогском заливе зафиксировано увеличение популяции медуз по сравнению с прошлым годом. Преимущественно их можно наблюдать в северной и восточной зонах залива. В это же время в открытом море количество медуз незначительно снизилась.Эксперты полагают, что причина кроется в западных ветрах. Именно из-за них происходит сгон медуз в залив, и поэтому они скапливаются в этом районе.При этом в открытом море и наблюдается снижение численности медуз. Ученые предполагают, что этот факт может сказаться на рыболовстве в Азовском море. В текущем году это особенно будет заметно в северном и восточных районах акватории.