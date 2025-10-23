У Виталия Кушнарева взыскали имущество на 165 миллионов рублей

Фото: Ростов Ру.

Суд изъял у бывшего министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его жены больше 160 миллионов рублей. Это решение было принято по иску заместителя генерального прокурора РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.Суд решил, что 102 миллиона 157 тысяч рублей, которые были у семьи чиновника, получены незаконно. Речь идет о дорогих квартирах, машинах и других ценных вещах, которые, по мнению суда, семья не могла купить на свою официальную зарплату. Кроме того, с бывшего чиновника и его жены взыщут еще 63,5 миллиона рублей.Это решение еще не вступило в силу. Вероятно, бывший чиновник будет его оспаривать в вышестоящем суде.Виталий Кушнарев обвиняется в получении взятки в 27 миллионов рублей и хранении оружия. Его поймали, когда он получал деньги. Однако на суде он сказал, что собирал деньги не для себя, а для помощи военным, и что пистолет он нашел случайно. Суд над бывшим министром продолжается.