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В московское СИЗО перевели экс-министра транспорта Виталия Кушнарева

В московское СИЗО перевели экс-министра транспорта Виталия Кушнарева
Бывший министр транспорта Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября. Через три дня Кировский районный суд избрал для него меру пресечения — два месяца в следственном изоляторе. Как сообщили объеденной пресс-службе судов донского региона, дело Кушнарева в Ростовской области не рассматривается.

Как сообщает издание DonDay, перевели в СИЗО столицы.

Напомним, что Виталий Кушнарев стал фигурантом нового уголовного дела. Как добавил источник издания DonDay, его подозревают в получении взятки в размере 27 миллионов рублей.

Сейчас место министра транспорта Ростовской области заняла Алена Беликова.
Фото: Министерство транспорта Ростова
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