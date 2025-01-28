В московское СИЗО перевели экс-министра транспорта Виталия Кушнарева

Фото: Министерство транспорта Ростова

Бывший министр транспорта Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября. Через три дня Кировский районный суд избрал для него меру пресечения — два месяца в следственном изоляторе. Как сообщили объеденной пресс-службе судов донского региона, дело Кушнарева в Ростовской области не рассматривается.Как сообщает издание DonDay, перевели в СИЗО столицы.Напомним, что Виталий Кушнарев стал фигурантом нового уголовного дела. Как добавил источник издания DonDay, его подозревают в получении взятки в размере 27 миллионов рублей.Сейчас место министра транспорта Ростовской области заняла Алена Беликова.