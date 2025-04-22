Сын экс-министра транспорта Виталия Кушнарева отказался отвечать на вопросы прокурора

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На первом заседании суда по делу бывшего министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева его сын Владислав отказался давать показания. Экс-чиновник обвиняется в получении взятки в размере 95 миллионов рублей.На заседании присутствовали жена и сын Кушнарева. Владиславу исполнилось 29 лет именно в этот день. Свой праздник он провел в суде.В Железнодорожном суде Ростова 21 апреля прошло первое слушание. Обвинение настаивало на допросе жены и сына Кушнарева. Защита возразила, сославшись на отсутствие документов. Прокурор отметил, что необходимые бумаги уже приложены к материалам дела.Прокурор предложил допросить Владислава, но тот отказался отвечать на вопросы. Оксана Кушнарева, которую также хотели допросить, ушла с середины заседания.Владислав Кушнарев родился в хуторе Михайлов Ростовской области, окончил СПбГУГА и работает пилотом авиакомпании «Азимут». Сейчас он проживает в Москве со своей семьей.