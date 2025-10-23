Порядка 300 человек захотели пожертвовать стволовые клетки болеющему лейкозом медику из Азова

Фото: DonDay

В Ростовской области жители откликнулись на зов о помощи болеющему лейкозом медику из Азова, которому требуется пересадка стволовых клеток. Об этом Donday.ru рассказал отец 19-летнего Никиты Маркушина – Евгений.О болезни 19-летнего парня стало известно в июне 2025 года. Тогда у Никиты появилась странная сыпь на теле. Родители отправили сына в больницу и услышали страшный диагноз – острый лейкоз. Сначала его пытались лечить в Азове, а затем перевезли в Ростов. Там за здоровьем Никиты тщательно наблюдали врачи, удалось вывести его болезнь в ремиссию. Однако на этом его история лечения не окончена. Теперь родители медика ищут доноров стволовых клеток. На зов о помощи откликнулось как минимум 300 человек.- Первым донором стал я. С 23 октября начали сдавать стволовые клетки знакомые и незнакомые нашей семье люди. Они делают рассылки по группам, и мы просим помочь друзей, - рассказал Евгений.В настоящее время Никите требуется пересадка стволовых клеток. Этим займутся врачи в Москве.Если вы можете помочь Никите, позвоните по номеру: 8-908-505-81-75 (отец Никиты – Евгений).