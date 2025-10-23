Новости
В Ростовском-на-Дону зоопарке рассказали, чем питаются животные

В Ростовском зоопарке рассказали, чем питаются животные. Уже с лета для обитателей зоосада заготовили сытные запасы.

В 2025 году заготовили уже 217 тонн лугового сена, 20 тонн люцерны и 10 тонн дубовых веников. В осенний сезон в зоопарк каждую неделю будут прибывать по две тонны сладкой тыквы.

При этом один раз в квартал в зоопарк привозят 600 килограммов проса, одну тонну подсолнечника, пять тонн питательного овса, 3,5 тонны полезных отрубей и столько же ячменя, а также более пяти тонн сбалансированных комбикормов и другие продукты.
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк
