В Ростовском-на-Дону зоопарке рассказали, чем питаются животные

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовском зоопарке рассказали, чем питаются животные. Уже с лета для обитателей зоосада заготовили сытные запасы.В 2025 году заготовили уже 217 тонн лугового сена, 20 тонн люцерны и 10 тонн дубовых веников. В осенний сезон в зоопарк каждую неделю будут прибывать по две тонны сладкой тыквы.При этом один раз в квартал в зоопарк привозят 600 килограммов проса, одну тонну подсолнечника, пять тонн питательного овса, 3,5 тонны полезных отрубей и столько же ячменя, а также более пяти тонн сбалансированных комбикормов и другие продукты.