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У пары лошадей Пржевальского в ростовском зоопарке родился малыш

У пары лошадей Пржевальского в ростовском зоопарке родился малыш
В Ростовском-на-Дону зоопарке празднуют очередное пополнение. Жеребёнок родился у семьи лошадей Пржевальского. Кроха появилась у самца Жака и самки Варны.

Маленькой Весте уже чуть больше месяца. Пока она питается молоком матери. Как рассказали в зоопарке, она находится в вольере с родителями и уже начинает повторять поведение старших. Пытается пробовать «взрослую» пищу.

Основной рацион питания лошадей Пржевальского в зоосаде – сено, ветки, отруби, кабачки, картофель, свёкла, морковь и тыква.
Стоит отметить, что данный вид – последний из представителей диких лошадей, исчезнувших в природе. Они остались только в зоопарках и заповедниках.

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