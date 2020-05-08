У пары лошадей Пржевальского в ростовском зоопарке родился малыш

В Ростовском-на-Дону зоопарке празднуют очередное пополнение. Жеребёнок родился у семьи лошадей Пржевальского. Кроха появилась у самца Жака и самки Варны.Маленькой Весте уже чуть больше месяца. Пока она питается молоком матери. Как рассказали в зоопарке, она находится в вольере с родителями и уже начинает повторять поведение старших. Пытается пробовать «взрослую» пищу.Основной рацион питания лошадей Пржевальского в зоосаде – сено, ветки, отруби, кабачки, картофель, свёкла, морковь и тыква.Стоит отметить, что данный вид – последний из представителей диких лошадей, исчезнувших в природе. Они остались только в зоопарках и заповедниках.