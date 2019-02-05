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В зоопарке Ростова родился малыш кенгуру

В зоопарке Ростова родился малыш кенгуру
В Ростовском зоопарке у пары кенгуру родился кроха. Мама Таможня и папа Сибиряк не могли завести потомство около двух лет. Пара была сформирована летом 2016 года.

Спустя какое-то время животных перевели в новый вольер с лучшими условиями содержания. Вскоре стало известно о беременности Таможни.

Когда малыш родился, его вес составлял всего один грамм. Около полугода он проведет у матери в сумке и будет питаться её молоком.

Затем кроха начнет пробовать и взрослую пищу. Пока его пол тяжело определить, потому что зоологи не хотят тревожить кенгуриную семью.

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