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В Ростовском зоопарке родился шетлендский пони

В Ростовском зоопарке родился шетлендский пони

В Ростовском зоопарке очередное пополнение. На свет появился шетлендский пони.

Родителями стали Пегас и Юнона. Малыш родился в конце марта. Как рассказали в зоопарке донской столицы, животные, рождённые в этого году, получают имена на букву «В». Мальчика назвали Вилли.

Добавим, что эта карликовая порода лошадей сформировалась более тысячи лет назад на Шетлендских островах (северо-восток Шотландии). Она выводилась для работы в угольных шахтах и рудниках под землёй.

Суровые условия, в которых формировалась порода, отразились на её характере. Миниатюрные лошадки с лохматой шерстью неприхотливые, маленькие, терпеливые и выносливые.

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