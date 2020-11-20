Топ-6 модных образов с использованием шарфа

Стилист из Ростова поделилась идеями модных образов с использованием шарфа. О том, как правильно подобрать этот аксессуар к верхней одежде, Дарья Петрова рассказала на своей странице Инстаграм.Основные принципы, которые нужно учитывать при выборе шарфа, это воротник и вырез верхней одежды. По мнению специалиста, важен баланс: не стоит делать слишком много оборотов вокруг шеи. Вместо этого лучше поиграть с многослойностью и вертикалями - например, запахивая часть шарфа в пальто.Не менее важным аспектом является и сочетание цвета шарфа и шапки.- Есть несколько вариантов использования цветов: шарф в цветовой гамме верхней одежды сделает акцент на шапку. В этом случае можно поэкспериментировать с более светлыми или темными тонами, - пишет Дарья Петрова. - Чтобы сделать акцент на шарфе, нужно использовать шапку цветом, приближенном к гамме верхней одежды.Комплекты один в один, по мнению стилиста, выглядят устарело. Однако есть несколько решений, которые помогут украсить образ с таким комплектом. Можно использовать разные фактуры (гладкое и пушистое), несколько тонов одного цвета. Кроме того, шапка или шарф (что-то одно) может быть с принтом при общей цветовой гамме.