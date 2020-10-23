Свитер и подштанники: как утеплиться ростовчанам поздней осенью
В Ростове на смену аномально тёплому сентябрю и октябрю пришли холода. Южане остро чувствуют понижение температуры, поэтому даже в +15 градусов на улицах города можно встретить людей в пуховиках. Как не замёрзнуть поздней осенью и при этом выглядеть стильно, рассказала ростовский имиджмейкер и стилист федерального бренда Валентина Хвалова.
По мнению специалиста, лучший вариант согреться в холодную погоду - надеть на себя очень много одежды, окуклиться, как бабочка. При этом такой способ утепления подойдёт и для женщин, и для мужчин.
Ростовчане могут использовать жилет в разных комбинациях: накинуть его поверх пальто или спрятать под ним. Отличным и трендовым дополнением образа будет огромный шарф в цвет верхней одежды.
- Кстати, шарф в этом сезоне - самая незаменимая вещь, которую можно вписать в любой стиль и трансформировать в разные предметы гардероба, - уточнила стилист. - Два известных бренда сделали из шарфа жакет, умело превратив эту часть гардероба в модный тренд.
Кроме того, из узких и длинных шарфов делают и женскую портупею. Это сложный и креативный аксессуар, который в основном состоит из ремней, перекинутых через плечи и подчёркивающих грудь. В этом случае главное - овладеть техникой наматывания.
Не стоит забывать и про самый известный способ ношения шарфа - капюшон. Ненавистникам головных уборов этот вариант подойдёт как нельзя кстати в холодную погоду.
В холода отлично поможет утеплиться свитер. Стилист предложил поиграть в образе с двумя огромными свитерами. Один можно использовать в его обычном назначении, а второй завязать сверху вместо шарфа, поверх пуховика или пальто. Причём свитера могут быть как однотонными, так и разных цветов.
Ничто так не греет ноги, как плотные колготки. Многие отказываются от них из-за стеснительности или из-за советов со стороны, переходят на самый тонкий и незаметный капрон. Но сегодня это в прошлом. Плотные и непрозрачные колготки врываются в тренды. Они становятся частью осенне-зимних комплектов и отлично гармонируют со всеми видами обуви сезона.
- Есть правила ношения цветных колготок - подобие одного из цветов в образе. Но если владеть искусством цветных гармоний, то нормы можно смело нарушать и делать акценты на своих ногах.
Для вечерних образов подойдут модели колготок, украшенные кристаллами и жемчугом. Ажурные, вязаные, с принтами смело вписываются в повседневные луки, добавляя им экстравагантность.
Подштанники или термобельё для мужчин тоже никто не отменял. Но если ростовчане относятся к ним категорически, то можно найти выход с длинным пальто и пуховиком.
Возвращаются в гардероб и штаны со штрипками. Закрытая щиколотка, фиксирующаяся на пятке, и плотная ткань точно не дадут продрогнуть в холода. Такие штаны могут отлично смотреться с платьями и юбками, а дополнительный модный слой из верхней одежды ещё больше утеплит образ.
Для ростовчан, которые и летом, и зимой не расстаются с кроссовками, тоже придумали утеплённый вариант обуви. Кедами с мехом внутри уже никого не удивишь, а вот мех снаружи смотрится как диковинка. Под них можно смело надевать длинные носки и заправлять в них штаны. Тогда снизу точно не задует.
Аксессуары в холодную осенне-зимнюю пору - шляпы с широкими полями и шапки модели «бини». Но в этот раз эксперты советуют не натягивать их до ушей.
Также женщинам и мужчинам рекомендуют носить высокие перчатки, чтобы заправлять в них рукава.
Для модников донской столицы стилист подготовил примеры образов с двумя жакетами разной фактуры и длины. Что касаемо верхней одежды, то пуховики, кардиганы и прочее можно смело заправлять в штаны.