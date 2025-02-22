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Советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова заключили под стражу

Советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова заключили под стражу
В Ленинском районном суде Ростова 22 февраля прошло заседание по избранию меры пресечения советнику губернатора Ростовской области Виктору Гончарову. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Вернувшись из совещательной комнаты, судья вынес решение отправить под стражу чиновника. Виктор Гончаров будет находиться в СИЗО до 20 апреля включительно.

Как сообщает DonDay, советник главы региона не признал свою вину во время заседания. По версии следствия, будучи заместителем губернатора Ростовской области, он распорядился о выделении 155 миллионов рублей в качестве субсидий предприятиям за счет средств федерального и областного бюджетов.
Фото: Правительство Ростовской области
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