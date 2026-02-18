Защита бывшего замгубернатора Дона Виктора Гончарова просит вернуть дело в прокуратуру

Фото: Дондей

Защита бывшего заместителя губернатора Дона Виктора Гончарова просит вернуть дело в прокуратуру. Об этом стало известно на втором судебном заседании громкого уголовного дела в отношении экс-заместителей губернатора Ростовской области. Дело слушалось в суде Октябрьского района города Ростова-на-Дону 18 февраля.Напомним, что фигурантами дела, кроме Гончарова, являются: экс-министр сельского хозяйства Константин Рачаловский, также бывшего замминистра сельского хозяйства Ольги Горбанёвой и экс-владельца агрокластера «Евродон» Вадима Ванеева.Их подозревают по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий».Однако в СИЗО находится только Виктор Гончаров. Рачаловский — домашний арест, Горбанёва и Ванеев — подписка о невыезде.В связи с этим защита Гончарова попросила вернуть дело на доследственную проверку, поскольку в ходе расследования, по его мнению, было выявлено ряд нарушений. Павел Лапшов посчитал передачу дела в суд незаконным.Сторона обвинения попросила время для изучения материалов дела. Суд удовлетворил прошения сотрудников прокуратуры. Слушание перенесли на 25 февраля.