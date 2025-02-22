Защита советника губернатора Ростовской области прокомментировала его арест

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Ленинский районный суд Ростова арестовал советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова. Он будет находиться под стражей до 20 апреля включительно.После заседания 22 февраля сторона защиты прокомментировала решение суда. Слова адвоката Романа Яньшина приводит издание DonDay.- Пункт уголовной статьи «Превышение должностных полномочий», которое вменяют Виктору Гончарову, появился гораздо позднее, чем те события, которые ему вменяют как якобы преступные, - заявил адвокат информационному порталу.По версии следствия, будучи замгубернатора Ростовской области, Виктор Гончаров распорядился о выдаче субсидий для предприятия. Позже компании обанкротились. Предварительно, сумму ущерба оценивают в 155 миллионов рублей.Если вина чиновника будет доказана, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.