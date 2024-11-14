Супруга бойца СВО из Ростовской области больше месяца ищет мужа

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Супруга уже более месяца разыскивает своего мужа Александра Кошеля, пропавшего в зоне специальной военной операции. С 5 сентября о его местонахождении ничего не известно.44-летний Александр Кошель был призван на службу из Ростова-на-Дону. Его направили в 159-й полк 102-й мотострелковой дивизии. Ему был выдан жетон с номером АВ-784273 и присвоен позывной «Чаки».Среди особых примет бойца — большая татуировка на правой руке.Если вам известно местонахождение Александра Кошеля, просим сообщить в военкомат.