В ходе СВО пропал 33-летний боец из Ростова-на-Дону

Фото: соцсцети.

В зоне проведения специальной военной операции пропал 33-летний боец из Ростова-на-Дону. Павел Калина в последний раз выходил на связь с близкими 1 ноября.Павел был приписан к воинской части 40463, расположенной в селе Горском. Ему были присвоены позывной «Лом» и жетон с номером АВ-784603.Среди особых примет у бойца татуировки на обеих руках. Также близкие сообщили, что у Павла есть шрам от осколка на левой стороне шеи. Его рост составляет 190 сантиметров, волосы светлые.Родственники мужчины не теряют надежды на его возвращение. Они разместили информацию о нём в социальных сетях в различных волонтёрских группах. Если вам что-либо известно о его местонахождении, пожалуйста, сообщите в военный комиссариат.