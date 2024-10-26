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Супруга разыскивает без вести пропавшего на СВО жителя Ростовской области

Супруга разыскивает без вести пропавшего на СВО жителя Ростовской области

В зоне специальной военной операции пропал без вести 41-летний боец из Ростовской области. Об этом пишет издание «Наша неделя Пролетарск».

С момента исчезновения Дмитрия Пересыпкина прошло более месяца. Его супруга сообщила, что последний раз Дмитрий выходил на связь с близкими 18 сентября.

Дмитрий, известный по позывному «Чага», служил в танковом батальоне 102-го полка 150-й дивизии в/ч 91706.

По словам жены, его рост составляет примерно 170 сантиметров, а на левом боку у него родимое пятно.

Супруга Дмитрия с надеется, что его удастся найти живым. Возможно, кто-то из волонтеров или медицинского персонала госпиталей узнает его на фотографии и поможет в его поисках. Если вы видели человека на фото или знаете о его возможном местонахождении, просьба позвонить по телефону: 8 (86374) 9 64 83.
Фото: Соцсети
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