Супруга разыскивает без вести пропавшего на СВО жителя Ростовской области

Фото: Соцсети

В зоне специальной военной операции пропал без вести 41-летний боец из Ростовской области. Об этом пишет издание «Наша неделя Пролетарск».С момента исчезновения Дмитрия Пересыпкина прошло более месяца. Его супруга сообщила, что последний раз Дмитрий выходил на связь с близкими 18 сентября.Дмитрий, известный по позывному «Чага», служил в танковом батальоне 102-го полка 150-й дивизии в/ч 91706.По словам жены, его рост составляет примерно 170 сантиметров, а на левом боку у него родимое пятно.Супруга Дмитрия с надеется, что его удастся найти живым. Возможно, кто-то из волонтеров или медицинского персонала госпиталей узнает его на фотографии и поможет в его поисках. Если вы видели человека на фото или знаете о его возможном местонахождении, просьба позвонить по телефону: 8 (86374) 9 64 83.