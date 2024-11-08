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Супруга ищет без вести пропавшего на СВО бойца из Ростовской области

Супруга ищет без вести пропавшего на СВО бойца из Ростовской области

В Ростовской области супруга разыскивает пропавшего на СВО мужа. Последний раз на связь с близкими Игорь Пысларь выходил 28 октября.

Военнослужащий родом из Батайска. Во время СВО он отправился на фронт. Известный под позывным «Гарик», Игорь служил в войсковой части № 95368 в составе мотострелкового отделения.

Последний раз на связь с родственниками боец выходил 28 октября на территории ДНР. После чего связь с ним оборвалась. Супруга Игоря забеспокоилась и стала активно разыскивать мужа.

Из особых примет: у Игоря есть две татуировки. Одна находится на задней части шеи – «ХХХ», другая – на левой руке – «Анюта — моя любовь».

Если вам что-то известно о местонахождении Игоря Пысларя, обратитесь в ближайший военкомат или сообщите в полицию.
Фото: соцесети
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