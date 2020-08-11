Встречу «Зенит – Ростов» рассудит Павел Кукуян

Матч «Зенит – Ростов» рассудит арбитр Павел Кукуян. Об этом сообщила пресс-служба донской команды.Встреча состоится 15 августа в 20:00 по мск на «Ростов Арене». Помогут Кукуяну Алексей Лунев и Константин Шаламберидзе. Резервным судьей назначен Олег Соколов. За систему видеопомощи арбитра (VAR) будут отвечать Сергей Карасев и Игорь Демешко. Инспектором матча будет Юрий Баскаков.Павел Кукуян входит в пятерку лучших арбитров Краснодарского края. К матчам РПЛ он привлекается с сезона 2016/17. Ранее Павел уже был главным арбитром на встрече «Ростова» со «Спартаком» 31 октября 2019 года.