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Встречу «Зенит – Ростов» рассудит Павел Кукуян

Встречу «Зенит – Ростов» рассудит Павел Кукуян
Матч «Зенит – Ростов» рассудит арбитр Павел Кукуян. Об этом сообщила пресс-служба донской команды.

Встреча состоится 15 августа в 20:00 по мск на «Ростов Арене». Помогут Кукуяну Алексей Лунев и Константин Шаламберидзе. Резервным судьей назначен Олег Соколов. За систему видеопомощи арбитра (VAR) будут отвечать Сергей Карасев и Игорь Демешко. Инспектором матча будет Юрий Баскаков.

Павел Кукуян входит в пятерку лучших арбитров Краснодарского края. К матчам РПЛ он привлекается с сезона 2016/17. Ранее Павел уже был главным арбитром на встрече «Ростова» со «Спартаком» 31 октября 2019 года.

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