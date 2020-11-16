Матч «Ростов» - «Рубин» рассудит арбитр из Сочи

Рефери из Сочи Павел Кукуян рассудит встречу ФК «Ростов» с «Рубином». Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба «желто-синих».На матче, который пройдет 22 ноября в 19:00, задействуют систему видеопомощи арбитра - VAR и AVAR. Резервный судья и ассистенты арбитра пока не назначены.Павел Кукуян является рефери на протяжении 11 лет. В 2012 году он дебютировал на взрослом уровне в матчах Краснодарского края. Спустя год Павел вошел в пятерку лучших арбитров Краснодарского края. Первый матч в качестве главного судьи в первенстве профессиональной футбольной лиги Кукуян провел 20 августа 2014 года между крымскими командами «ТСК-Таврия» и «СКЧФ», который завершился счетом 2:0.Участвовать в матчах Российской Премьер-Лиги Павел начал с сезона-2016-2017, он привлекался в роли резервного судьи. В качестве главного арбитра дебютировал в Высшей лиге 18 августа 2017 года в матче ФК «СКА-Хабаровск» - «Тосно», проведенного в рамках седьмого тура.Напомним, Павел Кукуян уже судил встречи «Ростова» с «Зенитом» в 29-м туре РПЛ 19 мая 2019 года и «Спартаком» в 1/8 финала Кубка России 31 октября 2019 года.В матче «Урал» - «Спартак», который состоялся 7 ноября в рамках 14-го тура РПЛ 2020-2021, Кукуян чуть было не стал главным героем судейского скандала, когда многие эксперты и любители футбола посчитали несколько его решений ошибочными. По мнению главного эксперта России по судейству Александра Боброва, Кукуян должен был назначить пенальти и отменить два гола. Однако представители выступивших клубов о работе арбитров выразились сдержанно, и скандала не возникло.