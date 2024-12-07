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Суд в Ростове ужесточил наказание водителю «Гелендвагена» за смертельное ДТП

Суд в Ростове ужесточил наказание водителю «Гелендвагена» за смертельное ДТП
Ростовский областной суд рассмотрел апелляцию по громкому уголовному делу о смертельном ДТП под Матвеевым Курганом. По просьбе потерпевшей стороны Роману Данилову ужесточили приговор. Вместо четырех лет лишения свободы ему назначили пять. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Напомним, что жуткая автомобильная авария произошла 29 ноября 2023 года. Около 15:00 Роман ехал за рулем «Мерседеса Бенц G 500» («Гелендваген») по дороге Самбек — Матвеев Курган. Рядом с селом Ряженым 32-летний мужчина пошел на обгон попутного автомобиля. Водитель выехал на встречную полосу, где врезался в «ВАЗ-2107».

За рулем «семерки» был 60-летний Александр Ростенко, который работал шофером машины скорой помощи. От полученных травм он скончался на месте. Вместе с ним в салоне машины находились семилетний мальчик и восьмилетняя девочка. Детей с тяжелыми травмами госпитализировали. Спустя неделю, 6 декабря, мальчик скончался.
Фото: ГАИ РО
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