Суд в Ростове ужесточил наказание водителю «Гелендвагена» за смертельное ДТП

Фото: ГАИ РО

Ростовский областной суд рассмотрел апелляцию по громкому уголовному делу о смертельном ДТП под Матвеевым Курганом. По просьбе потерпевшей стороны Роману Данилову ужесточили приговор. Вместо четырех лет лишения свободы ему назначили пять. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.Напомним, что жуткая автомобильная авария произошла 29 ноября 2023 года. Около 15:00 Роман ехал за рулем «Мерседеса Бенц G 500» («Гелендваген») по дороге Самбек — Матвеев Курган. Рядом с селом Ряженым 32-летний мужчина пошел на обгон попутного автомобиля. Водитель выехал на встречную полосу, где врезался в «ВАЗ-2107».За рулем «семерки» был 60-летний Александр Ростенко, который работал шофером машины скорой помощи. От полученных травм он скончался на месте. Вместе с ним в салоне машины находились семилетний мальчик и восьмилетняя девочка. Детей с тяжелыми травмами госпитализировали. Спустя неделю, 6 декабря, мальчик скончался.