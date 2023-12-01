Водитель «скорой» погиб в жуткой аварии с «Гелендвагеном» в Ростовской области
В ДТП с участием «Геледвагена» и «семерки» погиб водитель скорой помощи. В день трагедии 60-летний Александр Ростенко вез внучку и знакомого мальчика на соревнования. В определенный момент люксовый внедорожник на высокой скорости врезался в «ВАЗ-2107», за рулем которого находился мужчина.
В аварии владелец «семерки» получил травмы, несовместимые с жизнью. Телесные повреждения получили 8-летняя девочка и 7-летний мальчик. Их госпитализировали.
Напомним, ДТП случилось 29 ноября около 15.00 на трассе Самбек — Матвеев Курган. 31-летний водитель «Мерседес Бенц G 500» ехал на высокой скорости по скользкой дороге и выскочил на «встречку». Там он влетел в «Ладу-2107». Из-за сильного удара «семерку» отбросило с дороги.