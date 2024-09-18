В Ростовской области осудили 32-летнего мужчину, устроившего смертельное ДТП

Фото: УГИБДД по РО

Жителя Ростовской области признали виновным в смертельном ДТП. Романа Данилова осудили по статье «Нарушение правил дорожного движения».ДТП случилось 29 ноября 2023 года. Примерно в 15:00 Роман ехал за рулем «Мерседеса Бенц G 500» («Гелендваген») по дороге Самбек — Матвеев Курган. Рядом с селом Ряженое водитель решил обогнать попутный автомобиль. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с «ВАЗ-2107».За рулем «семерки» находился 60-летний Александр Ростенко. От полученных травм мужчина скончался на месте. В машине также находились семилетний мальчик и восьмилетняя девочка. Детей с тяжелыми травмами госпитализировали. Через неделю, 6 декабря, мальчик умер.В прокуратуре Ростовской области сообщили, что Матвеево-Курганский районный суд вынес приговор 32-летнему мужчине. Его приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.