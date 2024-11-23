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Водитель «Гелендвагена» пытается обжаловать приговор в Ростове за смертельное ДТП

Водитель «Гелендвагена» пытается обжаловать приговор в Ростове за смертельное ДТП
Водитель «Гелендвагена» пытается обжаловать приговор за смертельное ДТП в Ростовской области. Об этом пишет издание DonDay.

Жуткое ДТП произошло 29 ноября 2023 года в Матвеево-Курганском районе. Днем Роман Данилов ехал за рулем «Мерседеса Бенц G 500» («Гелендваген») по дороге Самбек — Матвеев Курган. Рядом с селом Ряженым 32-летний мужчина решил обогнать попутный автомобиль. Выехав на встречную полосу, люксовый внедорожник лоб в лоб столкнулся с «ВАЗ-2107». От удара обе машины выбросило с дороги.

За рулем «семерки» находился 60-летний Александр Ростенко. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Вместе с ним в салоне машины находились семилетний мальчик и восьмилетняя девочка. Детей с тяжелыми травмами госпитализировали. Однако, несмотря на все старания врачей, 6 декабря мальчик скончался.

В отношении Романа возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». В сентябре Матвеево-Курганский районный суд приговорил мужчину к четырем годам колонии-поселения. Даниленко не согласился с решением и подал апелляцию в Ростовский областной суд.

Заседание назначено на 28 ноября.
Фото: ГИБДД
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