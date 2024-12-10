Спустя год не удалось установить причину крупного пожара на рынке "Темерник"

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Прошел год с того момента, как на рынке «Темерник» в Ростове произошёл масштабный пожар. Тем не менее специалисты до сих пор не смогли выяснить причины данного инцидента. Об этом сообщил директор торговой точки «Белый Темер» Шамиль Карабашев.По его словам, проведённые экспертизы не принесли никаких результатов. Причина возгорания, охватившего почти три тысячи квадратных метров, остаётся загадкой.Инцидент произошёл 30 ноября на улице Миронова, 12/25. Огонь начал распространяться около 20:30. Всего за несколько минут огнём было охвачено 400 квадратных метров, а вскоре — 1,5 тысячи квадратных метров. В борьбе с пожаром принимали участие около ста спасателей на семнадцати единицах техники. К счастью, пострадавших не было, однако предприниматели понесли значительные убытки, исчисляемые сотнями тысяч рублей.К 23:00 пламя распространилось на всю торговую площадь в три тысячи квадратных метров, и пожарный расчет смог полностью ликвидировать огонь только на следующее утро.В этом году рынок столкнулся с новой проблемой: наблюдается нехватка продавцов в количестве десятков человек, что не связано с недавним пожаром. Условия труда остаются неблагоприятными, так как люди не хотят работать на улице в холодное время. Директор «Белого Темера» отметил, что торговля в таких условиях отпугивает людей.В 2017 году на «Темернике» произошёл аналогичный пожар, вызванный неосторожным использованием сварочного аппарата, что привело к возгоранию предметов в контейнере. В ЧП пострадали двое торговцев.