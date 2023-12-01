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Владельцам сгоревших ларьков на рынке «Темерник» предоставят другие места. Об этом 1 декабря сообщил директор рынка Шамиль Карабашев.Бизнесмен рассказал, что торговцы, чьи киоски сгорели, будут торговать в другом месте. Предприниматели займутся продажей товара на рынке «Первый Темер», который располагается в ста пятидесяти метрах от сгоревшей части рынка.Напомним, гигантский пожар произошел вечером 30 ноября по улице Миронова, 12/5. Огонь распространился на четыре тысячи квадратных метров площади. Пламя уничтожило два торговых павильона - «Белый Темер» и «Коричневый Темерник». Многие торговцы остались без товара и своего бизнеса. Ущерб оценивают в несколько десятков миллионов рублей.На месте произошедшего пожара до сих пор работают 144 спасателя. Они проливают уже пострадавшие от огня территории во избежание повторного возгорания.