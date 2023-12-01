Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Владельцам сгоревших ларьков на рынке «Темерник» предоставят другие места

Владельцам сгоревших ларьков на рынке «Темерник» предоставят другие места
Владельцам сгоревших ларьков на рынке «Темерник» предоставят другие места. Об этом 1 декабря сообщил директор рынка Шамиль Карабашев.

Бизнесмен рассказал, что торговцы, чьи киоски сгорели, будут торговать в другом месте. Предприниматели займутся продажей товара на рынке «Первый Темер», который располагается в ста пятидесяти метрах от сгоревшей части рынка.

Напомним, гигантский пожар произошел вечером 30 ноября по улице Миронова, 12/5. Огонь распространился на четыре тысячи квадратных метров площади. Пламя уничтожило два торговых павильона - «Белый Темер» и «Коричневый Темерник». Многие торговцы остались без товара и своего бизнеса. Ущерб оценивают в несколько десятков миллионов рублей.

На месте произошедшего пожара до сих пор работают 144 спасателя. Они проливают уже пострадавшие от огня территории во избежание повторного возгорания.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.