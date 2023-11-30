Кадры с места крупного пожара на рынке «Темерник»
Появились кадры с места крупного пожара на рынке «Темерник» в Ростове. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях 30 ноября.
Торговые ряды на улице Миронова, 12/5 воспламенились около 20:30. В считанные минуты пламя охватило несколько сотен квадратных метров. Люди, увидев огонь, вызвали спасателей.
По данным на 21:15, площадь пожара увеличилась до тысячи квадратных метров. На месте работает 61 спасатель на 17 автоцистернах. Скорее всего, огнеборцам понадобится помощь еще нескольких подразделений. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, ЧП присвоили третий ранг сложности.
Ранее рынок горел на большой площади шесть лет назад, в начале октября 2017-го. Тогда пламя уничтожило порядка шести тысяч квадратных метров торговой точки. В тушении принимали участие 400 спасателей, задействовали почти сотню спецмашин. В результате пожара пострадали два торговца, которые пытались вынести товар из горящих павильонов. У мужчин диагностировали ожоги рук. Потушить пламя в тот раз удалось спустя сутки.