Особняк купца Бориса Короткова в Нахичевани нуждается в капремонте

Фото: Ростов ру.

На пересечении улицы Ереванской и улицы 28-я Линия разрушается особняк купца 2-й гильдии Бориса Короткова. Объект культурного наследия может обрушиться на головы людей в любой момент, но до ветшающего здания нет никому дела.Здание построили в 70-е годы XIX века в стиле эклектика. В доме жил купец Борис Коротков вместе со своей женой и детьми. Мужчина относился ко 2-й купеческой гильдии. В доме семья Коротковых жила в особняке до прихода большевиков. Позже он ушел во владение советской власти. О судьбе купеческой семьи ничего не известно.В советское время там расположились квартиры. Люди живут в доме и по сей день. Правда, сейчас он выглядит совсем плачевно - на фасаде жилого дома «красуются» граффити, со стен отвалилась часть штукатурки. И только новые пластиковые окна, да свежая крыша дают понять, что в доме еще живут люди.Но поменять окна и крышу мало. Здание со 153-летней историей нуждается в капитальном ремонте и реставрации. Если власти не обратят внимание на особняк, то его вековая история может закончиться уже в ближайшее время.