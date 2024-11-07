Ростовчане просят спилить аварийные деревья на Козлова

Фото: Благоустройство

В Ростове-на-Дону жители просят спилить аварийные деревья на Козлова. Соответствующую жалобу разместили на сайте Благоустройства 7 ноября.Ветхие деревья расположены возле дома № 74. На придомовой территории располагаются как минимум три ветхих растения: два сухих наклонились прямо на дорогу, еще одно обломилось. Ветка растения повисла на проводах ЛЭП.- С нашими ветрами, наледями деревья упадут на дорогу, - сказано в жалобе.Каждый день на участке проходят сотни жителей. В темное время суток можно не заметить аварийные растения и получить травмы. Чтобы избежать ЧП, жители просят спилить растения и убрать обломившиеся ветви.