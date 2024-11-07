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Ростовчане просят спилить аварийные деревья на Козлова

Ростовчане просят спилить аварийные деревья на Козлова
В Ростове-на-Дону жители просят спилить аварийные деревья на Козлова. Соответствующую жалобу разместили на сайте Благоустройства 7 ноября.

Ветхие деревья расположены возле дома № 74. На придомовой территории располагаются как минимум три ветхих растения: два сухих наклонились прямо на дорогу, еще одно обломилось. Ветка растения повисла на проводах ЛЭП.

- С нашими ветрами, наледями деревья упадут на дорогу, - сказано в жалобе.

Каждый день на участке проходят сотни жителей. В темное время суток можно не заметить аварийные растения и получить травмы. Чтобы избежать ЧП, жители просят спилить растения и убрать обломившиеся ветви.
Фото: Благоустройство
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