Ростовчане пожаловались на спил многовековых деревьев на Сельмаше

Жители Ростова-на-Дону возмутились спилом вековых вязов на Сельмаше. Деревья спилили во дворе многоэтажных домов на улице Клубной, 6. Об этом ростовчане рассказали в городских группах социальных сетей 3 ноября.- Не одно поколение выросло под их раскидистыми кронами, - пишут горожане. - Можно было отпилить самые тяжелые ветви, а не радикально спиливать все дерево.В жилищном управлении, обслуживающем район, объяснили причину спила деревьев. Оказалось, что вязы были признаны аварийными и создавали опасность для жителей Сельмаша.- Растения стояли полусухие, во многих из них находились дупла, - рассказали в ЖУ «Коммунальщик Дона».Лишившись деревьев, некогда засаженная площадка у дома потеряла свою красоту. Появятся ли на этой территории новые зеленые насаждения, пока неизвестно.