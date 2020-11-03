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Ростовчане пожаловались на спил многовековых деревьев на Сельмаше

Ростовчане пожаловались на спил многовековых деревьев на Сельмаше
Жители Ростова-на-Дону возмутились спилом вековых вязов на Сельмаше. Деревья спилили во дворе многоэтажных домов на улице Клубной, 6. Об этом ростовчане рассказали в городских группах социальных сетей 3 ноября.

- Не одно поколение выросло под их раскидистыми кронами, - пишут горожане. - Можно было отпилить самые тяжелые ветви, а не радикально спиливать все дерево.

В жилищном управлении, обслуживающем район, объяснили причину спила деревьев. Оказалось, что вязы были признаны аварийными и создавали опасность для жителей Сельмаша.

- Растения стояли полусухие, во многих из них находились дупла, - рассказали в ЖУ «Коммунальщик Дона».

Лишившись деревьев, некогда засаженная площадка у дома потеряла свою красоту. Появятся ли на этой территории новые зеленые насаждения, пока неизвестно.

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