Сотрудник ростовского СИЗО рассказал о начале захвата, переговорах и штурме здания

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В Южном военном суде продолжается разбирательство по делу о захвате СИЗО № 1. Судебное заседание, назначенное на 10 утра, началось с часовым запозданием из-за технических неполадок с видеосвязью. Даниил Камнев, Рамзан Албеков, Магомед Алханов и Малик Гандалоев участвовали в процессе удалённо из СИЗО-2 Таганрога, а Адам Кодзоев – из ростовского СИЗО-1.Информация об инциденте в ростовском СИЗО вызвала широкий резонанс в стране. СМИ активно освещали происходящее, в интернете публиковались фото и видео с места событий. Однако подробности первых минут захвата оставались неясными. Александр Бобырев, ставший первым заложником, на суде рассказал о начале захвата, переговорах и последующем штурме.В день происшествия Бобырев был на дежурстве. Около трёх часов ночи он получил сигнал тревоги: начальник караула сообщил о проникновении шести заключенных на территорию хоздвора. Разворачивающиеся события напоминали сцену из боевика.- Я взял газовый баллон и дубинку и пошёл во двор, – вспоминает Бобырев. – Там на меня напал один из заключенных. Сначала я подумал, что это учебная тревога от оперативников.Нападавший ударил Бобырева ногой в грудь и направился к дежурной части, где находилась оператор. Сотрудник попытался его остановить, но другой заключенный приставил нож к его горлу и отобрал спецсредства.- Я инстинктивно схватился за нож и попытался вырваться, сильно порезав руку, – рассказывает Бобырев. – Захватчики вернулись в дежурную часть и напали на оператора, требуя указать выход из СИЗО. Я направил их по ложному пути, после чего мы с сотрудницей укрылись.Бобырев выяснил, что не все заключенные покинули камеру, и побежал предупреждать о захвате. Он эвакуировал женский персонал в безопасное место. Мужчинам приказал собраться для разработки плана. Вернувшись во двор, мужчина увидел, что в заложники взяли Виктора Кончакова.Попытки договориться об освобождении инспектора не принесли результата: заключенные требовали переговоров только с руководством. Вскоре прибыло начальство СИЗО. Во время переговоров с начальником оперативного отдела Горохом один из заключенных, Гандалоев, попытался напасть на сотрудников с заточкой.Позже на место прибыл начальник оперативного управления ГУФСИН Богма, который также подвергся нападению.Сотрудники СИЗО провели в заложниках около 10 часов, слыша обрывки фраз на иностранном языке и требования предоставить им машину для побега. После безуспешных переговоров с муфтием Абусупьяновым было решено начать штурм.По словам Бобырева, штурм начался со снайперского огня. Заключенные сопротивлялись, нападая с ножами. В результате штурма пятеро захватчиков были уничтожены, сотрудники СИЗО не получили серьёзных ранений.