В Ростове назначен врио начальника СИЗО-1 после захвата заложников

Фото: ГУФСИН России по Ростовской области

В Ростове после захвата заложников в СИЗО-1 произошли кадровые изменения. Временно исполняющим обязанности режимного учреждения стал Джамал Набиев. В должности он сменил Романа Заболотнева, который стал фигурантом уголовного тела. Информация о назначении уже появилась на сайте ГУФСИН по Ростовской области.Накануне от работы отстранили Заболотнева, на время следствия по делу о захвате заложников. Он смог проработать всего пару месяцев, с апреля по июнь 2024 года. Экс-начальника уволили без права на восстановление.Напомним, утром 16 июня шестеро заключенных выбили оконную решетку и смогли выбраться из камеры. Они взяли в заложники двух сотрудников изолятора и выдвинули свои условия. Заключенные потребовали оружие и автомобиль, чтобы уехать из города.Однако переговоры результатов не принесли. В ходе штурма силовики ликвидировали пять заключенных. В живых остался Даниил Камнев. Он находился в реанимации с тяжелыми ранениями и пришел в себя только через неделю. В конце июля Камнев получил срок по первому уголовному делу. За попытку подорвать отдел МВД его приговорили к 23 годам колонии строгого режима.