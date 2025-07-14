Подсудимые по делу о захвате ростовского СИЗО захотели участвовать в суде дистанционно

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В Южном окружном военном суде началось рассмотрение дела о захвате заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону. Судебное заседание по уголовному делу в отношении Даниила Камнева, Рамзана Албекова, Магомеда Алханова, Малика Гандалоева и Адама Кодзоева состоялось 14 июля в Ростове-на-Дону.Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел утром 16 июня 2024 года в ростовском СИЗО, расположенном на улице Максима Горького. Шестеро заключенных, находясь под стражей, самовольно покинули свои камеры и взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), причинив телесные повреждения еще четырем. Преступники также планировали осуществить поджог здания СИЗО в Ростове в случае невыполнения их требований.В зависимости от степени участия в преступлении обвиняемым инкриминируются различные статьи, в том числе попытка побега из-под стражи, захват заложников, приготовление к террористическому акту и подготовка к участию в незаконном вооруженном формировании.Следствие установило, что обвиняемые являются сторонниками террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.В ходе судебного заседания выяснилось, что у подсудимого Гандалоева диагностирована открытая форма туберкулеза, в связи с чем его адвокат обратился с ходатайством о проведении последующих заседаний в режиме видеоконференции.В связи со сложностью транспортировки из СИЗО № 2 города Таганрога адвокаты подсудимых Камнева и Кодзоева также просили суд о возможности их участия в заседаниях посредством видеосвязи.Суд удовлетворил оба ходатайства. Таким образом, Гандалоев будет участвовать в следующем заседании по видеосвязи из СИЗО № 1 Ростова-на-Дону, а Камнев и Кодзоев – из СИЗО № 2 Таганрога. Албеков и Алханов будут присутствовать на судебном заседании лично.Стоит отметить, что Даниил Камнев, Рамзан Албеков, Магомед Алханов и Малик Гандалоев полностью признали свою вину и заявили о готовности давать показания на любом этапе судебного процесса. Адам Кодзоев признал вину частично и выразил готовность дать показания в конце судебного следствия.Следующее судебное заседание назначено на 29 июля, на нем планируется заслушать показания свидетелей.