В Ростове назначили первое заседание по делу о захвате заложников в СИЗО

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Первое слушание по делу о захвате заложников в ростовском следственном изоляторе назначено на 14 июля. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости. На скамье подсудимых окажутся Даниил Камнев, Рамзан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев и Адам Кодзоев.Напомним, что инцидент, потрясший общественность, произошел 16 июня утром в исправительном учреждении, расположенном на улице Максима Горького. Шесть заключенных взломали оконные решетки и проникли в дежурную часть, где захватили в заложники двух сотрудников СИЗО.В течение примерно четырех часов велись переговоры между преступниками и представителями правоохранительных органов. Захватчики требовали предоставить им транспорт, оружие и возможность скрыться. Оперативные службы немедленно прибыли на место происшествия, и территория вокруг изолятора была взята под контроль.В результате штурма, проведенного спецназом, заложники не пострадали.По данным следствия, в захвате участвовало 10 человек. В ходе операции по освобождению заложников нападавшие были нейтрализованы, однако позже выяснилось, что Камнев остался в живых.