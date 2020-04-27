Сотни жителей Ростова останутся без горячей воды

Горячую воду отключат в нескольких районах Ростова-на-Дону. Об этом местных жителей предупредили в городской администрации.В течение пяти дней, с 18 по 22 мая, горячей воды не будет в Северном жилом массиве на улицах Пацаева, Капустина, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венеры, Каракумской, Волкова, бульваре Комарова, проспектах Космонавтов и Королёва. В районе «Темерника» отключения ожидаются на улицах Миронова, Лелюшенко и Думенко. Также воду перекроют на улицах Нансена, Текучёва, Мечникова, Стадионной, Ярослава Галана, Профинтерна, Шеболдаева, Погодина, Ларина, Новаторов, Нариманова, Врубовой, проспектах Нагибина, Ленина и в переулках Актюбинском, Ахтарском.В администрации отметили, что отключения связаны с подготовкой к отопительному сезону. Если где-то будет выявлена неисправность, то для того, чтобы её устранить, воду отключат ещё на какое-то время.